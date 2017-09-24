В Башкирии убирают рапс и лён

Аграриям предстоит убрать около 20 тыс. гектаров рапса и столько же льна.

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, к началу недели было обмолочено 77 процентов рапса и 43 — льна. Урожайность рапса составляет 10,1 центнера с гектара, льна — 9,1.

Самые высокие урожаи льна снимают в Мелеузовском районе —16 центнеров с гектара, рапса — в Чекмагушевском районе - 25,3 центнера.