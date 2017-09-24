В Уфе безработный отобрал у таксистки тысячу рублей

Так грабитель решил «наказать» женщину за то, что она отказалась его подождать.

Вчера ночью в дежурную часть полиции по микрорайону Сипайлово обратилась 34-летняя горожанка с заявлением, что у нее отобрали деньги. Женщина работает таксистом и несколько минут назад подвезла незнакомца, который оплатил поездку.

После этого пассажир попросил автоледи его немного подождать, но в этот момент женщине поступила новая заявка, и она попросила мужчину освободить салон. В ответ клиент начал скандалить, а в итоге отобрал у таксистки тысячную купюру и убежал.

Подозреваемого задержали через 20 минут недалеко от места происшествия, свою причастность к преступлению он отрицать не стал. 28-летний безработный горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Теперь он вновь оказался под следствием, сообщает пресс-служба республиканского МВД.