НОВОСТИ
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25.09.17 17:27
В Уфе соревновались автоледи
25.09.17 16:00
В Башкирии на выплату за первенца претендуют более тысячи семей
25.09.17 15:18
В Уфе говорили о том, как вылечить офисный синдром
25.09.17 15:13
Все города и районы Башкирии отчитались о готовности к зиме
25.09.17 14:36
В Чишмах начали собирать китайские тракторы
25.09.17 13:53
Cобирающимся на отдых в Италию стоит опасаться чикунгуньи
25.09.17 13:49
За неделю в Башкирии задержали 445 пьяных водителей
25.09.17 13:41
В Башкирии разбился водитель квадроцикла
25.09.17 13:37
В Ишимбае водитель на «Киа» насмерть сбил пешехода
25.09.17 13:30
Лучшей на конкурсе будущих акушерок стала студентка из Уфы
25.09.17 13:20
Ишимбайский дачник выращивал мак
25.09.17 13:02
В Уфе под трамвай попал шестилетний мальчик
25.09.17 12:43
В Уфе чиновников районной администрации подвела "забывчивость" в отчетах о доходах
25.09.17 12:26
В Башкирии крупная компания задолжала работникам более 300 миллионов рублей
25.09.17 11:40
В Калтасинском районе задержан грабитель
25.09.17 10:48
В Уфе пройдет фестиваль национальных культур народов Азии
25.09.17 10:39
Бурзянский район примет участников Фольклориады-2020
25.09.17 10:36
Башкирские студенты претендуют на звания «Мисс и мистер Студенчество России-2017»
25.09.17 10:27
В Башкирии температура перейдет через ноль
25.09.17 10:08
Башкирия представит свой мед на конгрессе пчеловодов в Турции
25.09.17 10:05
В Уфе пройдет форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС
25.09.17 08:28
Башкирия вошла в пятёрку "самых криминальных" регионов
24.09.17 22:53
"Торос" добыл победу в Рязани
24.09.17 22:30
"Горняк" провел первый в своей истории международный матч и победил
24.09.17 22:16
"Агидель" уступила "Бирюсе" - 0:3
24.09.17 22:01
"Уфа" победила "Арсенал" - 1:0
24.09.17 20:44
"Салават Юлаев" проиграл "Автомобилисту" - 0:4
24.09.17 20:27
В Уфе прошел фестиваль параспорта 
24.09.17 19:01
Футболистов "Уфы" эвакуировали после звонка о бомбе. Эвакуировано и три торговых центра
24.09.17 17:37
В Башкирии три человека пострадали в столкновении трёх легковушек
24.09.17 14:47
В Калтасинском районе задержан пьяный угонщик
24.09.17 10:04
Средняя зарплата в Башкирии превысила 29 тысяч рублей
24.09.17 09:49
В Башкирии браконьеры попали в ДТП, уходя от преследования
24.09.17 09:26
В Башкирии лес будут перевозить по реке
24.09.17 09:18
Альпинист из Екатеринбурга находится в тяжелом состоянии
24.09.17 09:11
Новая школа в Нагаево откроется в этом году
24.09.17 09:06
11 октября - нерабочий праздничный день
24.09.17 09:01
В Башкирии ожидается дождь со снегом
24.09.17 01:19
Волейболисты уфимского "Урала" победили "Енисей" - 3:2
24.09.17 00:22
Сегодня "Уфа" принимает тульский "Арсенал"
24.09.17 00:07
Уфимцы - призеры чемпионата России по летнему биатлону
23.09.17 21:20
В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил водителя грузовика
23.09.17 21:14
Уфимская "Агидель" с победы начала чемпионат Женской хоккейной лиги
23.09.17 11:25
"Салават Юлаев" выиграл у "Металлурга" - 4:3
23.09.17 11:15
В уфимской школе будут изучать автодело
23.09.17 11:05
Проект по созданию сельхозкооперативов запустят в Башкирии
23.09.17 10:54
В Башкирии доходы от личного подсобного хозяйства будут учитывать при расчёте пособий
23.09.17 10:47
В Башкирии холода и дожди продержатся до конца сентября
23.09.17 09:02
Mitsubishi отзывает модели ASX
23.09.17 08:54
Башкирия вошла в пятёрку регионов России по продажам новых легковушек
23.09.17 08:50
Бирские полицейские задержали вора, обчистившего BMW
23.09.17 08:43
В Башкирии полицейского приговорили к 3,5 годам колонии
23.09.17 08:38
За восемь граммов наркотика уфимец сел на шесть лет
23.09.17 08:32
В Уфе автогазозаправку закрыли за нарушения
23.09.17 08:26
Уфимца оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную прописку мигрантов
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