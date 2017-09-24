В Башкирии на выплату за первенца претендуют более тысячи семей

Более 1,1 тыс. заявлений на выплату 300 тыс. рублей от родителей первенцев принял госкомитет по строительству и архитектуре республики, сообщает пресс-служба ведомства.

183 свидетельства о предоставлении социальной выплаты уже выдано, 11 семей деньги на новое жилье уже получили. Напомним, что прием документов от молодых родителей начался с 15 мая. Заявление можно подать в госкомитете или МФЦ.

Автор: Галина ПЕТРОВА