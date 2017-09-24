Все города и районы Башкирии отчитались о готовности к зиме

Объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к предстоящей зиме, сообщил министр ЖКХ республики Сергей Афонин на оперативном совещании в правительстве.

Все районы и города предоставили паспорта готовности к осенне-зимнему сезону.



К отопительному периоду подготовлено 101 млн квадратных метров жилищного фонда, 1 тыс. 532 котельные, 4 тыс. 138 км тепловых сетей, 14 тыс. 748 км водопроводов, 517 центральных тепловых пунктов. Произведена замена 129,3 км тепловых сетей и 204 км водопроводных.



– Предприятия ЖКХ имеют 195 передвижных резервных и 102 стационарных источника электроснабжения, - отметил С. Афонин. - Сформированы 504 аварийно-восстановительные бригады с 1 тыс. 643 единицами техники. Созданы запасы резервного топлива в объеме 44 тыс. тонн.