В Уфе говорили о том, как вылечить офисный синдром

Симптому, вызывающему нарушения в разных органах и системах у офисных служащих, было посвящено одно из выступлений на II Международном конгрессе помогающих профессий в столице Башкирии, сообщает пресс-служба минздрава РБ.

На мероприятие съехались более 700 специалистов, в том числе психиатры, клинические психологи и другие, отвечающие за нервно-психическое и соматическое здоровье.

Одной из причин увеличения психоневрологических заболеваний у тех же офисных работников специалисты назвали эмоциональное выгорание. А для решения этой проблемы предложили внедрить междисциплинарную программу «корпоративное здоровье». Она не только поможет улучшить самочувствие работников, но и замотивирует их на повышение производительности труда.

Говорили на конгрессе и о вызовах времени, среди которых новые пути зачатия и рождения детей, изменение пола, разрушение института семьи, рост религиозного фундаментализма и социальные эпидемии. Специалисты обсудили и другие актуальные вопрос - реабилитацию в психиатрии и наркологии, профилактику суицидального поведения.