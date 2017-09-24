Cобирающимся на отдых в Италию стоит опасаться чикунгуньи

К середине сентября в этой стране зарегистрировано десять случаев лихорадки чикунгунья, сообщил Роспотребнадзор РФ со ссылкой на минздрав Италии.

Раньше естественными районами распространения этого заболевания считались тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана. В последние годы чикунгунья проникла и в страны Европы — Италию, Францию.

Эпидемиологическая ситуация ухудшается, и эту информацию надо учитывать при планировании поездок в Италию, говорится на сайте надзорного ведомства.

Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, которая передается человеку при укусах кровососущих насекомых. В основном переносчиками являются комары.

Признаки болезни: повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев лихорадка не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако может представлять угрозу для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Специальных противовирусных препаратов для лечения чикунгуньи нет. Поэтому важны меры предосторожности: надо использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки, позаботиться о москитных сетках в помещениях.