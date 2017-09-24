За неделю в Башкирии задержали 445 пьяных водителей

Сводку о ситуации на дорогах республики обнародовал главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов.

С 18 по 24 сентября в регионе зарегистрировано 90 автоаварий, в которых погибли 12 человек и 107 получили травмы.

Выявлено более 21 тысячи нарушений правил дорожного движения, среди которых 470 - при перевозке детей. Зарегистрировано более 2 тысяч фактов, когда водители и пассажиры не пристегивали ремни,более 860 - выезда на встречку в неположенных местах. Нарушения совершали пешеходы – более 750 фактов, и водители автобусов – 4,5 тысячи фактов.

В мировой суд направлены материалы на 799 участников дорожного движения, вовремя не оплативших штрафы.