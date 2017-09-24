Лучшей на конкурсе будущих акушерок стала студентка из Уфы

Студентка уфимского медколледжа Айсылу Кагарманова, победившая на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «У истоков жизни», будет представлять Башкирию в округе, сообщила пресс-служба минздрава РБ.

К участию в конкурсе были допущены студенты семи медицинских колледжей республики, обучающиеся по специальности «акушерское дело».

Состязание состояло из шести этапов, на которых студенты показывали знания теории и практики в области акушерского и сестринского дела, даже принимали роды у беременного симулятора.

Оценивало их работу компетентное жюри, состоящее из практикующих специалистов.