В Уфе под трамвай попал шестилетний мальчик

Его госпитализировали с травмой ноги.

Трагедия произошла днем 22 сентября возле дома № 26 по улице Нежинской. Трамвай 8-го маршрута под управлением 41-летней вагоновожатой двигался со стороны улицы Ульяновых. В это время ребенок, рядом с которым находилась мама, выскочил на пути и был сбит.

Мальчика госпитализировали с травмой ноги, сообщает республиканское ГИБДД.