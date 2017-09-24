За это их привлекли к административной ответственности.

Сразу несколько чиновников администрации Советского района Уфы должным образом не отчитались о своих доходах за прошлый год. Одни из них укрыли сведения о наличии у их супругов коммерческих фирм, другие занизили площадь имеющейся недвижимости.

Кроме того, начальник отдела образования не сообщил о возможном конфликте интересов в связи с заключением брака со своим подчиненным - сотрудником учебного заведения.

В адрес главы райадминистрации внесено представление об устранении нарушений, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, двоим объявлены выговоры, сообщает республиканская прокуратура.