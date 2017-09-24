В Калтасинском районе задержан грабитель

Ранее судимый гражданин отобрал у собутыльника 14 тысяч рублей.

В полицию обратился 22-летний житель села Краснохолмский. Он рассказал, что получил зарплату и решил отметить это со знакомым. Тот пригласил к себе в гости. Во время возлияний к ним присоединился приятель хозяина. Узнав, что у мужчины при себе крупная сумма, он решил отобрать деньги. Затеяв конфликт, нанес жертве несколько ударов и забрал 14 тысяч рублей.

Полицейские задержали грабителя, 27-летнего ранее судимого жителя района. Деньги он успел потратить. Злоумышленник взят под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщили в ОВД Калтасинского района.