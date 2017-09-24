В Уфе пройдет форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС

Третий форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет 28 - 29 сентября в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Участники обсудят вопросы развития предпринимательства, факторы, осложняющие этот процесс, практики законодательной и финансовой поддержки малого бизнеса, разработают предложения по облегчению доступа предпринимателей на рынки стран ШОС и БРИКС.

Запланировано подписание соглашений, презентации инвестпроектов, выставка предпринимателей из разных стран. Будет работать презентационная площадка "Международный трек "Бизнес без границ" и восемь дискуссионных панелей по вопросам развития малого бизнеса.

27 сентября состоится Дружеский турнир по мини-футболу.