Генеральная прокуратура обнародовала данные по ситуации с преступностью в стране. Отчёт опубликован на сайте ведомства.

Башкортостан занял в рейтинге пятое место. С января по июнь здесь произошло 29 тыс. 533 преступления. Это на 17,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 11 тыс. 341 преступление осталось нераскрытым.

Первые места в криминальной таблице занимают Москва, Московская область и Краснодарский край. Впереди также оказалась соседняя Челябинская область.

Всего за полгода в стране совершено более 1 млн преступлений - на 12,9 процентов меньше. Рост преступности отмечен только в восьми регионах.

Добавим здесь же, что по численности населения Башкирия занимает седьмое место среди регионов.