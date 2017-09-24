"Торос" добыл победу в Рязани

Чемпионат Высшей хоккейной лиги. ХК "Рязань" - "Торос" (Нефтекамск) - 1:3 (1:0; 0:2; 0:1).

Шайбы забросили: А. Дубинин (15-я мин.) - у хозяев; С. Голованов (37), И. Черкасов (39), Э. Гиматов (59) - у гостей.

В Рязани нефтекамцев ждал соперник, особенно грозный перед родными трибунами. Дома рязанцы проигрывают редко, здесь были биты все фавориты ВХЛ. Тем ценнее волевая победа, которую добыл "Торос". Задача осложнялась еще и тем, что в воротах хозяев стеной стоял бывший голкипер "глыб" Хомченко. Почти два периода он держал ворота на замке. А вот "Рязань" открыла счет еще в первом отрезке, наши защитники недоработали перед воротами.

Этот счет держался почти до второго перерыва. Хозяева уже собрались отдыхать, когда им "в раздевалку" два ушата холодной воды выплеснули Голованов и Черкасов. Это настолько завело рязанцев, что они девятым валом обрушились на гостей в заключительной трети. Казалось, счет вот-вот сравняется. "Торос" отбивался всей командой. А за минуту до конца Гиматов убежал в одиночку к хозяйским воротам и вынудил их засунуть в дальний ящик победные помыслы.