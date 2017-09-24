НОВОСТИ
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25.09.17 10:08
Башкирия представит свой мед на конгрессе пчеловодов в Турции
25.09.17 10:05
В Уфе пройдет форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС
25.09.17 08:28
Башкирия вошла в пятёрку "самых криминальных" регионов
24.09.17 22:53
"Торос" добыл победу в Рязани
24.09.17 22:30
"Горняк" провел первый в своей истории международный матч и победил
24.09.17 22:16
"Агидель" уступила "Бирюсе" - 0:3
24.09.17 22:01
"Уфа" победила "Арсенал" - 1:0
24.09.17 20:44
"Салават Юлаев" проиграл "Автомобилисту" - 0:4
24.09.17 20:27
В Уфе прошел фестиваль параспорта 
24.09.17 19:01
Футболистов "Уфы" эвакуировали после звонка о бомбе. Эвакуировано и три торговых центра
24.09.17 17:37
В Башкирии три человека пострадали в столкновении трёх легковушек
24.09.17 14:47
В Калтасинском районе задержан пьяный угонщик
24.09.17 10:04
Средняя зарплата в Башкирии превысила 29 тысяч рублей
24.09.17 09:49
В Башкирии браконьеры попали в ДТП, уходя от преследования
24.09.17 09:26
В Башкирии лес будут перевозить по реке
24.09.17 09:18
Альпинист из Екатеринбурга находится в тяжелом состоянии
24.09.17 09:11
Новая школа в Нагаево откроется в этом году
24.09.17 09:06
11 октября - нерабочий праздничный день
24.09.17 09:01
В Башкирии ожидается дождь со снегом
24.09.17 01:19
Волейболисты уфимского "Урала" победили "Енисей" - 3:2
24.09.17 00:22
Сегодня "Уфа" принимает тульский "Арсенал"
24.09.17 00:07
Уфимцы - призеры чемпионата России по летнему биатлону
23.09.17 21:20
В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил водителя грузовика
23.09.17 21:14
Уфимская "Агидель" с победы начала чемпионат Женской хоккейной лиги
23.09.17 11:25
"Салават Юлаев" выиграл у "Металлурга" - 4:3
23.09.17 11:15
В уфимской школе будут изучать автодело
23.09.17 11:05
Проект по созданию сельхозкооперативов запустят в Башкирии
23.09.17 10:54
В Башкирии доходы от личного подсобного хозяйства будут учитывать при расчёте пособий
23.09.17 10:47
В Башкирии холода и дожди продержатся до конца сентября
23.09.17 09:02
Mitsubishi отзывает модели ASX
23.09.17 08:54
Башкирия вошла в пятёрку регионов России по продажам новых легковушек
23.09.17 08:50
Бирские полицейские задержали вора, обчистившего BMW
23.09.17 08:43
В Башкирии полицейского приговорили к 3,5 годам колонии
23.09.17 08:38
За восемь граммов наркотика уфимец сел на шесть лет
23.09.17 08:32
В Уфе автогазозаправку закрыли за нарушения
23.09.17 08:26
Уфимца оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную прописку мигрантов
23.09.17 08:20
Телефонный звонок обернулся жителю Октябрьского годом исправительных работ
23.09.17 08:13
Туймазинец попал в колонию за переделку сигнального револьвера
23.09.17 08:07
Уфимец осуждён за мошенничество под видом продажи таможенного конфиската
22.09.17 23:32
"Батыр" повторно проиграл "Прогрессу" в чемпионате Молодежной хоккейной лиги
22.09.17 23:14
В Башкирии «Ниссан Мурано» загорелся после столкновения с мотоциклом. Один человек погиб
22.09.17 23:07
В Кумертау водитель насмерть сбил пешехода, сдавая назад
22.09.17 16:40
В Учалинском районе подвели итоги конкурса детских талантов «Афарин!»
22.09.17 15:14
В Мелеузе грабитель оставил на месте преступления расписку
22.09.17 15:05
В Бирске пациенту отказывали в бесплатных лекарствах
22.09.17 14:55
На Уфу приходится треть вредных выбросов в регионе
22.09.17 14:37
В Уфе 17-летний подросток упал в бетономешалку
22.09.17 14:24
В Башкирии коллекторов оштрафовали за звонки должникам
22.09.17 14:17
В Уфе пройдет Всероссийский фестиваль хоров
22.09.17 14:16
Медиков в Башкирию привлекут из-за рубежа
22.09.17 14:01
В Нефтекамске завершено расследование дела в отношении бывших сотрудников полиции
22.09.17 13:37
Сегодня "Салават Юлаев" играет в Магнитогорске против "Металлурга"
22.09.17 13:20
Башкирские санатории станут акционерными обществами до конца года
22.09.17 13:15
В Башкирии Росприроднадзор готов заменить штраф на «натуру»
22.09.17 12:55
В республиканский реестр включено около 5,3 тысячи объектов, негативно влияющих на окружающую среду
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