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24.09.17 | 22:16 НОВОСТИ | Архив новостей
"Агидель" уступила "Бирюсе" - 0:3
Шайбы забросили: Л. Малявко (42-я мин., бол.), О. Третьякова (52), В. Павлова (60, п. в.).
По всей видимости, трудная победа накануне (напомним: первый матч "Агидель" выиграла - 3:1) стоила уфимским хоккеисткам потери физических кондиций. Такое случается на старте, когда спортсменки только втягиваются в сезон. Два периода игра шла с некоторым перевесом хозяек, но забить не получилось. А в третьем "Бирюса" сразу и бесповоротно взяла ситуацию на площадке под контроль. Сначала было воплощено в гол численное преимущество. Ко второй пропущенной шайбе привела неразбериха в обороне. Черту гостьи подвели, когда "Агидель" выпустила полевого игрока вместо голкипера. Даже трудно припомнить, когда наши землячки проигрывали всухую.
Хорошо одно: обидное поражение от не самого сильного конкурента случилось в начале сезона, когда все еще впереди. Главное - точно определить его причины и устранить их в следующих поединках.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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