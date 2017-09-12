"Агидель" уступила "Бирюсе" - 0:3

Чемпионат Женской хоккейной лиги. "Агидель" (Уфа) - "Бирюса" (Красноярск) - 0:3 (0:0; 0:0; 0:3).

Шайбы забросили: Л. Малявко (42-я мин., бол.), О. Третьякова (52), В. Павлова (60, п. в.).

По всей видимости, трудная победа накануне (напомним: первый матч "Агидель" выиграла - 3:1) стоила уфимским хоккеисткам потери физических кондиций. Такое случается на старте, когда спортсменки только втягиваются в сезон. Два периода игра шла с некоторым перевесом хозяек, но забить не получилось. А в третьем "Бирюса" сразу и бесповоротно взяла ситуацию на площадке под контроль. Сначала было воплощено в гол численное преимущество. Ко второй пропущенной шайбе привела неразбериха в обороне. Черту гостьи подвели, когда "Агидель" выпустила полевого игрока вместо голкипера. Даже трудно припомнить, когда наши землячки проигрывали всухую.

Хорошо одно: обидное поражение от не самого сильного конкурента случилось в начале сезона, когда все еще впереди. Главное - точно определить его причины и устранить их в следующих поединках.