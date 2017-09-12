"Уфа" победила "Арсенал" - 1:0

Чемпионат Российской футбольной Премьер-лиги. "Уфа" - "Арсенал" (Тула) - 1:0.

Гол забил С. Игбун (77-я мин.).

Ночная история с ложным звонком о заложенной бомбе и эвакуацией футболистов "Уфы" из отеля вполне могла наложить отпечаток на игру. Что значит провести ночь без сна перед ответственным поединком, наверняка понимают не только спортсмены.

Тем не менее, начала "Уфа" довольно бодро. К этому, помимо пронизывающего ветра, призывало турнирное положение. Затянувшуюся череду неудач необходимо было прервать. Но у наших явно не ладятся дела в атаке. Оборона и голкипер Беленов свои обязанности выполняют неплохо, а вот впереди чего-то не хватает. Полузащите и форвардам не откажешь в старании, но одного его маловато.

"Арсенал" тоже ничем особым не удивил. Добротная команда с поставленной игрой - но не более того. Если по большому счету - оба соперника играют в футбол вчерашнего дня. Главное - отбиться, а там - как повезет. В этот холодный вечер повезло "Уфе". Время уже тикало к финалу, когда активный Игбун создал-таки переполох в тульской штрафной. Защитники не сумели вынести мяч далеко, Пауревич был первым на подборе. Прострел - все тот же Игбун приносит "Уфе" три очка.

Этот эпизод подробно описан не только потому, что стал центральным в матче. Можно сказать, он был едва ли не единственным, достойным обсуждения. А вот "Уфе" через неделю потребуется нечто большее, чем расчет на везение. В Москве нас поджидает мощный и амбициозный ЦСКА.