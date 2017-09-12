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24.09.17 | 20:44 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" проиграл "Автомобилисту" - 0:4
Шайбы забросили: А. Василевский (42-я мин, бол.), Е. Чесалин (46), А. Кучерявенко (52), А. Лямин (58, мен., п. в.).
Матчи в столице Урала всегда очень тяжело складываются для юлаевцев. "Автомобилист" - один из самых неудоюных наших соперников. Но такого исхода вряд ли кто ожидал.
После тяжелой победы в Магнитогорске "Салават Юлаев" до конца в себя не пришел - это чувствовалось с первых минут. Хозяева смотрелись свежее, каждая их атака представляла серьезную угрозу. Но классно играл в "рамке" Бен Скривенс, самоотверженно билась оборона. Мало того, уфимцы должны были вести в счете: то и дело "шоферы" садились на скамейку штрафников. Но с реализацией "лишнего" у нас пока заметные проблемы. Да еще Кемппайнен в концовке второго отрезка не использовал буллит.
Два периода прошли в равной борьбе. А в третьем случились необьяснимые вещи. Уже по традиции нам неизменно забивают бывшие юлаевские игроки. Начало разгрому положил Василевский, реализовав большинство. Когда вскоре уральцы удвоили преимущество, возникло чувство, что уже не отыграться. Шансов действительно практически не было по такой игре. Совсем растаяли они после третьего гола. Четвертый "Автомобилист" забивал в пустые ворота - пытаясь что-то предпринять, наши тренеры заменили Скривенса полевым игроком.
Конечно, счет не по игре. Но об этом вскоре мало кто вспомнит. Останется только результат в итоговом протоколе. Поправить реноме юлаевцы могут уже во вторник - в Челябинске они играют против "Трактора".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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