Тревога оказалась ложной.

Накануне матча чемпионата России с тульским "Арсеналом" футболисты клуба "Уфа" были срочно эвакуированы из отеля. Ночью неизвестный по телефону сообщил о заложенной бомбе.

В итоге звонок оказался ложным. Команда продолжила подготовку к игре, сообщили в пресс-службе "Уфы".

Добавим, что сегодня же были эвакуированы посетители трёх торговых центров Уфы - "Мега", "Радуга -ЭКСПО" и "Центральный".