В Башкирии три человека пострадали в столкновении трёх легковушек

ДТП произошло днем 23 сентября в Иглинском районе, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

На автодороге Уфа – Павловка 80-летний уфимец за рулем «семерки»столкнулся с «Приорой», резко затормозившей впереди. От удара «Приора» столкнулась со стоящей впереди «Окой». Водитель «ВАЗ-2107» и его 72-летняя супруга госпитализированы, кроме того травмы получила 53-летняя пассажирка «Приоры».

За прошедший день в республике зарегистрировано 12 автоаварий, в которых пострадали 18 человек. Задержаны 70 пьяных водителей.