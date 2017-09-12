В Башкирии браконьеры попали в ДТП, уходя от преследования

Двое жителей села Большеустьикинское стали фигурантами уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Мечетлинском районе охотовед во время рейда в час ночи увидел «Ниву», выезжающую из леса неподалеку от деревни Аюпово. Мужчина начал преследовать легковушку, водитель которой в итоге не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Охотовед вызвал следственно-оперативную группу. Полицейские обнаружили тушу косули в 70 метрах от перевернутого авто. Возле самой машины лежал обрез мелкокалиберной винтовки. И то, и другое направили на экспертизу.

Находившиеся в автомобиле двое мужчин сообщили, что сбили по пути косулю и пристрелили ее, чтобы не мучилась. Однако проведенная экспертиза показала, что на туше нет следов ДТП, зато есть следы от пуль, а обрез оказался вполне годным для охоты. В итоге 45- и 46-летний подозреваемые дали признательные показания.