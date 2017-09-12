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24.09.17 | 09:26 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии лес будут перевозить по реке
Чтобы организовать такие перевозки по реке Уфе, необходимо сначала углубить её дно как минимум до 140 сантиметров, отметили участники совещания.
Перевозка леса на баржах позволит значительно разгрузить дороги. Запустить проект планируется в 2020 году. По реке планируется переправлять до 100 тысяч кубометров древесины в год.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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