Новая школа в Нагаево откроется в этом году

Новая школа в уфимском посёлке Нагаево откроется уже в этом году, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Четырехэтажное здание рассчитано на 1 тыс. 250 учащихся. Помимо учебной зоны, здесь предусмотрены столовая с собственным пищеблоком, медицинский и спортивный блоки, мастерские, актовый зал.

Обеспечена безбарьерная среда: в школе есть лифты, поручни, пандусы. Для удобства навигации здание разделено на цветные зоны.

Первая очередь школы будет сдана уже в этом году. Позже будут оборудованы спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, беговые дорожки и теннисный корт.