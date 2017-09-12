В Башкирии ожидается дождь со снегом

24.09.17 В республике ночью выпадет снег

24.09.17 В Уфе проходят сельхозярмарки

24.09.17 Выставка "50+. Плюсы зрелого возраста" cостоится в Уфе

24.09.17 В Нагаево построят путепровод через железную дорогу

24.09.17 В Башкирии планируют восстановить баржевые перевозки

24.09.17 Международный Аксаковский праздник пройдёт в республике

24.09.17 В Уфе пройдут соревнования по скандинавской ходьбе

24.09.17 Сегодня - День машиностроителя