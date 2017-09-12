Чемпионат России по волейболу. "Урал" (Уфа) - "Енисей" (Красноярск) - 3:2 (21:25; 23:25; 25:20; 25:18; 15:10).

Два стартовых поражения в чемпионате поставили "Урал" в очень тяжелое положение. Проигрывать больше было нельзя.

Между тем, "Енисей" - команда волевая, по-сибирски крепкая. Гости на деле показали, что это не просто слова. В первых двух сетах они переиграли "Урал" по всем статьям..

Оказавшись на краю пропасти, уфимцы сумели собраться с силами. Команда заиграла легко, азартно. Поймав кураж, "Урал" настиг соперника и не оставил ему шансов на тай-брейке.

Одержав первую победу в чемпионате, наши земляки держат путь в Новокуйбышевск на поединок с тамошней "Новой".