Встречаются соседи по турнирной таблице.

Сегодня в Уфе матчем "Уфа" - "Арсенал" (Тула) продолжится 11-й тур чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги.

Поединок примечателен тем, что встречаются соседи по турнирной таблице, команды разделяет лишь одно очко. Уфимцы после серии неудач опустились на 11-е место, после 10 игр у них 10 очков, разница мячей - 7-13. Ненамного лучше дела и у "Арсенала" - 10-е место в активе при 11 очках и разнице мячей 10-13.

На уходящей неделе сегодняшние соперники без успеха выступили в Кубке России. Но если туляки уступили "Тамбову" - 0:1 в основное время, то "Уфа" поединок против нижегородского "Олимпийца" довела до серии 11-метровых, которую проиграла.

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.