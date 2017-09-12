Чемпионат женской хоккейной лиги. "Агидель" (Уфа) - "Бирюса" (Красноярск) - 3:1 (1:0; 2:1; 0:0).

Шайбы забросили: И. Дюбанюк (4-я мин.), Ф. Гашпарич (31), Е. Лебедева (39) - у "Агидели"; В. Павлова (21) - у гостей.

Очень непростым получился старт чемпионата для "Агидели", которая в этом сезоне настроена только на "золото". Хотя поначалу все складывалось очень неплохо. Уже на 4-й минуте дальний выстрел Анны Дюбанюк достиг цели. Но затем сибирячки как-то незаметно прибрали к рукам нити игры. Уфимки засуетились, раз за разом принялись нарушать правила. Был момент, когда почти 2 минуты наши землячки играли втроем против пятерых соперниц. Но голкипер Анна Пругова показала себя во всей красе.

Тем не менее, в самом начале второго периода гостьи отыгрались. Никто в этот момент не решился бы предсказать исход встречи. На выручку хозяйкам пришел их более высокий класс. Слово взяли признанные бомбардиры, лидеры команды. Фанни Гашпарич и Екатерина Лебедева создали хороший отрыв. Далее все было проще. Нет, "Бирюса", к ее чести, не сдалась, гостьи проявили характер, стараясь навязать контригру сопернику. Для успешной погони им где-то не хватило мастерства, где-то - элементарного везения. Под аплодисменты болельщиков (Дворец спорта на Зорге был практически полон) "Агидель" одержала первую победу в чемпионате.