В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил водителя грузовика

ДТП произошло вечером 22 сентября в Нуримановском районе.

На автодороге Уфа – Иглино – Красная Горка 19-летний молодой человек за рулем «ВАЗ-2107» столкнулся с "ГАЗом", который остановился из-за поломки. После этого водитель легковушки сбил 30-летнего водителя грузовика, менявшего колесо. Пострадавший скончался на месте происшествия, водитель легковушки госпитализирован.

За прошедший день в регионе зарегистрировано 19 автоаварий, в которых погибли три человека и 24 получили травмы, сообщает ГИБДД региона.