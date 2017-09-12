В уфимской школе будут изучать автодело

Автошкола для юных водителей создана на базе лицея 155 в уфимском микрорайоне Сипайлово, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Начиная с первого класса школьники будут изучать правила дорожного движения, а практиковаться в их применении будут на велосипедах и самокатах.

Уже в 12 лет их пересадят на автомобиль, а к выпуску из школы они будут готовы к сдаче экзаменов на права в ГИБДД.