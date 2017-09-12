Mitsubishi отзывает модели ASX

Под отзыв попали 89 тыс. 406 автомобилей, реализованных с июля 2010 по январь 2016 года, сообщает Росстандарт.

Причиной стало возможное попадание воды с лобового стекла и его накладки на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может привести к коррозии элементов и в худшем случае – неисправности мотора.

На автомобилях при необходимости будут заменены моторы переднего стеклоочистителя. Сверить VIN-код можно на сайте Росстандарта.