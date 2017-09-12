Башкирия вошла в пятёрку регионов России по продажам новых легковушек

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало данные исследования российского рынка легковых автомобилей за январь-август нынешнего года.

Первые две строчки рейтинга заняли Москва и Московская область – рост на 2,1% до 132,8 тысячи машин и на 20,7% до 72,9 тысячи. Далее идет Санкт-Петербург, в котором продажи выросли на 16,3% до 61,9 тысячи автомобилей. Четвертую позицию заняла Татария, в которой рост составил 25,1% (43,8 тысячи). Завершает пятерку лидеров Башкирия с показателем 26,7 % (33,4 тысячи).

Самый большой рост зафиксирован в Кемеровской области - 32,1%.

Башкирия также вошла в семерку регионов, где положительная динамика превысила 25%.