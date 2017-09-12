В Башкирии полицейского приговорили к 3,5 годам колонии

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор в отношении бывшего старшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму МВД региона и его знакомого.

Полицейский во время встречи с бизнесменом, который задолжал коммерческой фирме 188 тысяч рублей, потребовал передать ему 150 тысяч за прекращение исполнительного производства. Подыгрывал стражу порядка его сообщник, выдававший себя за представителя фирмы.

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. После передачи 120 тысяч рублей злоумышленники были задержаны.

Суд приговорил опера к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, а его сообщника – к году лишения свободы условно, сообщает Белорецкая межрайонная прокуратура.