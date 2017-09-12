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23.09.17 | 08:32 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе автогазозаправку закрыли за нарушения
Фирма «Пропан» открыла мобильную автогазозаправку на улице Рыбакова при отсутствии документов на право пользования земельным участком. Заправка работала без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. В дополнение ко всему в операторской не было автоматической пожарной сигнализации.
В адрес руководства организации было внесено представление с требованием устранить нарушения. В итоге незаконная деятельность АГЗС была прекращена, сообщает прокуратура Орджоникидзевского района столицы.
Автор: Марат САТТАРОВ
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