Уфимец осуждён за мошенничество под видом продажи таможенного конфиската

Кировский райсуд столицы признал 21-летнего местного жителя виновным по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

В декабре прошлого года парень разместил в соцсети объявление о продаже таможенного конфиската. В итоге на объявление откликнулась клиентка, которая передала 70 тысяч рублей. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

Суд приговорил уфимца к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период и взыскал сумму ущерба, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.