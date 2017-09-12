"Батыр" повторно проиграл "Прогрессу" в чемпионате Молодежной хоккейной лиги

Юные нефтекамцы дважды оступились в Глазове.

После крупного поражения накануне (напомним: "Батыр" проиграл - 4:8) тренеры нефтекамцев потребовали в ответной встрече основное внимание уделить обороне. "Батыр" оставил попытки состязаться с хозяевами в открытом хоккее. При потере шайбы вся пятерка откатывалась назад, начиная отбор шайбы на красной линии. Такая тактика в целом себя оправдала. "Прогресс" был не готов к оборонительной модели игры гостей.

Характер поединка не предполагал большого количества голов. В этих случаях на первый план выходит реализация моментов, которые удалось создать. После безголевого первого периода во втором отрезке соперники обменялись голами: в ответ на шайбу "Прогресса" точно бросил Егор Старцев.

Развязка наступила в заключительной трети. Хозяева вновь вышли вперед. Семен Росляков равновесие восстановил, но буквально тут же "Прогрессу" удалась еще одна атака. Несмотря на все старания, больше "Батыру" забить не удалось. 3:2 (0:0; 1:1; 2:1) - победа глазовских хоккеистов, сообщает пресс-служба "Батыра".