Авария со смертельным исходом произошла в Чишминском районе.

На автодороге Самара – Уфа – Челябинск 48-летний местный житель за рулем мотоцикла «Иж Юпитер-5» при перестроении столкнулся с попутным «Ниссаном». От удара иномарка загорелась. Предполагаемый виновник ДТП скончался на месте происшествия.

Примерно через час после этого в селе Иглино в столкновении «ГАЗели» и «девятки» погиб молодой человек, находившийся в легковушке, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.