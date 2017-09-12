В Кумертау водитель насмерть сбил пешехода, сдавая назад

ДТП произошло днем 21 сентября, сообщает республиканская госавтоинспекция.

В садовом кооперативе «Энергетик» 55-летний мужчина за рулем «Киа Сид» при движении задним ходом совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

За прошедший четверг в республике зарегистрировано 12 автоаварий с одной жертвой и 15 пострадавшими. Задержаны 54 пьяных водителя.