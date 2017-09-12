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22.09.17 | 16:40 НОВОСТИ | Архив новостей
В Учалинском районе подвели итоги конкурса детских талантов «Афарин!»
Редакция газеты в начале года обратилась к своим подписчикам с просьбой рассказать о детях, которые не просто хорошо учатся, а удивляют своими достижениями на олимпиадах, в спортивных состязаниях, замечательно поют, танцуют и играют на каком-нибудь музыкальном инструменте, пишут стихи, песни.
Главный редактор «Учалинской газеты» Фаниса Тагирова вручила премию Ляйсан Золотаревой, ученице Новобайрамгуловского филиала Уральской средней общеобразовательной школы. На первом телевизионном конкурсе «Аленький цветочек» она получила специальный приз жюри. Несмотря на юный возраст, девочка очень профессионально держится на сцене, играет на различных музыкальных инструментах.
Автор: Аниса ЯНБАЕВА
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