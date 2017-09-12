В Бирске пациенту отказывали в бесплатных лекарствах

Проверку по жалобе 33-летнего жителя Бирска на нарушение законодательства о лекарственном обеспечении провела городская прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина более пяти лет страдает редкой болезнью, включенной в перечень орфанных заболеваний. Ему требуется непрерывная терапия дорогостоящим лекарством. По закону, он имеет право получать его бесплатно.





Однако министерство здравоохранения республики отказывало в этом больному, ссылаясь на недостаточное финансирование - стоимость годового курса лечения составляет около 22 млн рублей.





Прокуратура предъявило в Кировский районный суд Уфы исковое заявление. Суд обязал минздрав обеспечить пациента медикаментами.