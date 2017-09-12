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22.09.17 | 14:55 НОВОСТИ | Архив новостей
На Уфу приходится треть вредных выбросов в регионе
Особенно остро, по данным Ю. Дудникова, проблема загрязнения воздуха стоит в Уфе и южном промузле Башкортостана - городах Салават, Стерлитамак и Ишимбай.
На Уфу приходится 33 процента выбросов всех стационарных источников республики. При этом, заметил руководитель ведомства, почти 70 процентов «дают» всего три завода АНК «Башнефть».
На долю Стерлитамака и Салавата приходится 20 процентов всех выбросов стационарных источников республики. Они связаны в основном с деятельностью крупнейших предприятий нефтехимический промышленности - «Газпром нефтехим Салават», Стерлитамакского нефтехимического завода, «Синтез-каучук» и Башкирской содовой компании.
- Все эти предприятия относятся к федеральному надзору и нами регулярно проверяются как в плановом, так и во внеплановом порядке, - рассказал Ю. Дудников. При этом он отметил, что крупные предприятия ответственно подходят к устранению нарушений, принимают действенные меры по контролю за работой газоочистного оборудования, замене устаревшего неэффективного оборудования.
Как отметил руководитель управления, много жалоб на загрязнение воздуха поступает на мелкие предприятия, работающие рядом с жилыми домами.
- Мы еще в 2012 году проводили рейдовые проверки по северной промзоне Уфы и выявили множество неучтенных объектов, осуществляющих выбросы неустановленного состава в отсутствии разрешений. Среди них - объекты по сливу-наливу нефтепродуктов, органическому синтезу химических веществ, производству пестицидов и гербицидов, переработке отходов и другие опасные производства, - сообщил он, подчеркнул при этом, что их деятельность никем и никак не контролировалась.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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