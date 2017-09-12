В Башкирии коллекторов оштрафовали за звонки должникам

Коллекторская организация оштрафована на 50 тыс. рублей за превышение допустимого количества звонков должникам. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает пресс-служба Управления службы судебных приставов РФ по РБ.

Жалоба поступила на деятельность фирмы «СинтенелКредитМенеджмент». Проверив изложенные в ней сведения, сотрудники ведомства составили протокол об административном правонарушении и направили его в суд. Нарушителя наказали штрафом в 50 тысяч рублей.

Добавим, что в Управление ФССП по РБ поступило около 200 жалоб на взыскателей долгов. Возбуждено пять административных дел: три в отношении коллекторов, два – в отношении коллекторских организаций. По трем из них суд назначил штрафы от 5 до 50 тысяч рублей.