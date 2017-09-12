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22.09.17 | 14:01 НОВОСТИ | Архив новостей
В Нефтекамске завершено расследование дела в отношении бывших сотрудников полиции
Следственное упраление по Нефтекамску завершило расследование уголовного дела в отношении бывших начальника уголовного розыска и старшего оперуполномоченного ОВД города.
По версии следствия, 10 ноября прошлого года в опорный пункт доставили 47-летнего горожанина, подозреваемого в причастности к краже айфона и похищению человека. Сотрудники полиции удерживали мужчину до обеда следующего дня. К нему применялось насилие, незаконно использовались специальные средства.
Мерой пресечения в отношении 43-летнего бывшего начальника уголовного розыска избрано содержание под стражей, у 26-летнего старшего оперуполномоченного взята подписка о невыезде. Свою вину в ходе следствия оба не признали.
Потерпевший также является фигурантом уголовного дела, ему предьявлено обвинение в разбое.
Расследование уголовного дела в отношении бывших офицеров полиции завершено, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает прокуратура Нефтекамска.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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