В Башкирии продолжает работать каждый пятый пенсионер

Каждый пятый пенсионер от 60 до 64 лет и каждый двадцатый старше этого возраста продолжает работать, сообщает Башкортостанстат.

В республике 773 тыс. человек в возрасте старше 60 лет, две трети из них составляют женщины. Доля пожилых людей в общей численности населения – 19 процентов (в России – 20,8 процента).

Из общего количества пожилых людей 513 тыс. человек имеют возраст от 60 до 74 лет, 246 тыс. – от 75 до 89 лет и 13,7 тыс. человек – 90 лет и старше.

Продолжительность жизни в Башкирии по итогам минувшего года составила 71 год. В России показатель чуть больше – 71,8 года.