Программа поддержки местных инициатив вывела Башкирию в лидеры

Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры стало темой международного форума стран БРИКС в Уфе, сообщает пресс-служба правительства республики.

На форум приглашены представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, международные эксперты и организаторы проектов из Аргентины, Португалии, Испании.

В Башкортостане реализуется три проекта инициативного бюджетирования, отметил премьер-министр республики Рустэм Марданов. Один из них, который охватывает все районы и города, - программа поддержки местных инициатив. Ежегодный бюджет этой программы составляет около 450 млн рублей. Уже реализовано более 600 проектов по строительству детских и спортивных площадок, систем водоснабжения, уличного освещения, дорог и мостов, обустройству полигонов твердых бытовых отходов и ряда других направлений. В этом году отобрано еще 436 проектов.

Республика Башкортостан является лидером в Российской Федерации по развитию практик инициативного бюджетирования, - подчеркнул замминистра финансов России Алексей Лавров.

Опытом работы в этой области поделились представители Вологодской, Кировской, Тверской областей и других регионов.