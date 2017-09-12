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21.09.17 | 23:23 НОВОСТИ | Архив новостей
"Горняк" крупно проиграл "Звезде" - 0:7
Шайбы забросили: К. Окулов (1-я и 40-я мин.), А. Кузьменко (15 и 52), П. Карнаухов (39), И. Мясищев (44), В. Хлопотов (47, бол.).
Разгром, который учинили в Учалах подмосковные гости, щокировать не должен, его смело прогнозировали еще до матча. "Звезда" является фарм-клубом столичного ЦСКА. Несколько армейцев, в том числе игроки сборной России, "за плохое поведение" были отправлены в Чехов. Само собой, вчерашние юниоры из "Горняка" ничего не смогли противопоставить мастерам, "твердо вставшим на путь исправления".
Открыв счет уже на первой минуте, гости методично дожимали соперника весь матч. Думается, даже их самих вряд ли привела в восторг столь крупная победа, они понимали все лучше других. "Горняку" же необходимо забыть то, что было неизбежно, главные матчи впереди.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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