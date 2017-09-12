В Башкирии «Городская среда» охватит более 400 дворов

Благоустройство в рамках проекта «Городская среда» завершено в 120 дворах республики.

Как уточнил региональный координатор партпроекта депутат Госсобрания РБ Ирек Нигматуллин, полностью завершено благоустройство дворовых территорий в Нефтекамске, Янауле, Учалах, Дюртюлях и Агидели. По семи общественным территориям также завершены работы.

Всего в Башкортостане в 2017 году будет благоустроено 393 дворовых и 35 общественных территорий. На эти цели направлено более миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

В стране, по данным координатора федерального партпроекта «Городская среда», депутата Госдумы Александря Васильева, в этом году будет благоустроено более 19 тысяч дворовых территорий в 1 тысяче 653 муниципалитетах. Изменения коснутся более чем 85 млн россиян.

«В настоящее время проект вступил в важнейшую стадию работ по благоустройству. В ряде регионов – Челябинской области, Республике Башкортостан, Мурманской области и Хабаровском крае – уже сдаются благоустроенные объекты, - рассказал Васильев.- На данном этапе основная задача – осуществлять контроль за качеством выполнения ремонта, привлекая к этой работе неравнодушных граждан. В связи с этим мы разработали памятку, в которой указано, как контролировать ход и качество работ по благоустройству дворовых территорий», – сообщил он.