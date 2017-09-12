Делегация Башкирии отправится на Международный съезд волонтеров детства

Делегация республиканского отделения Российского детского фонда примет участие в Международном съезде волонтеров детства в Москве, сообщила председатель организации Нина Федянина.

Съезд пройдет 14 октября в Колонном зале Дома Союзов. Форум посвящен объявленному президентом страны «Десятилетию детства» и 30-летию Российского детского фонда.

На съезде будет представлен отчет о выполнении программ помощи детям - «Теплый дом», «Дети-инвалиды», «Юные таланты», «Духовная защита», «Скорая социальная помощь» и других.

Напомним, Советский детский фонд имени В. И. Ленина был создан в 1987 году. Четыре года спустя образовался Российский детский фонд. Основатель и бессменный руководитель организации - известный писатель Альберт Лиханов. Отделения фонда действуют во всех регионах России.