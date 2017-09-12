В Башкирии уменьшится давление на бизнес

Количество проверок в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей значительно снизится в 2018 году, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по республике.

Делается это, чтобы уменьшить давление на бизнес, пояснили в ведомстве. При осуществлении земельного надзора будет применяться риск-ориентированный подход: земельные участки, которыми владеют юрлица и индивидуальные предприниматели, будут отнесены к определенной категории риска.

В плане проверок на 2018 год всего 16 юрлиц. Владельцы земельных участков отнесены к категориям среднего и умеренного риска. Для сравнения, в нынешнем году проверки пройдут у 61 юрлица, а в 2016 году они прошли у 223 бизнесменов.

Всего пять проверок будет проведено в следующем году и в сфере геодезических и картографических работ. Нынче прошло 17 таких проверок.