В Башкирии ветераны День туризма встретят в поле

Фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма, пройдет 22 - 24 сентября близ деревни Князево Уфимского района, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Мероприятие призвано развить сотрудничество между ветеранами городов и районов республики, а также соседних регионов.





В фестивале примут участие люди за сорок. Жить они будут в полевых условиях.





В программе соревнований водная и велосипедная дистанции, комбинированная эстафета, мини-футбол и волейбол, конкурсы на лучшие фотографии, песни и видеофильмы.





Победители получат призы Уфимского городского совета ветеранов.